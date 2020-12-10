В сфере здравоохранения объявлено чрезвычайное положение

Из-за роста числа пациентов Covid-19 в стационарах Государственная оперативная медицинская комиссия решила в четверг объявить о чрезвычайном положении в сфере медицины, сообщила журналистам госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане Умбрашко, передает LETA.

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Объявление о чрезвычайном положении позволит руководителям больниц свободнее организовывать работу в случае наплыва пациентов Covid-19.

В рамках режима ЧП Минздрав может поручить больницам второго и третьего уровня как можно более оперативно перенять пациентов у университетских и региональных больниц.

“Мы договорились, что будут сформированы особенные территории сотрудничества”, - указала госсекретарь. У каждой территории будет свой координатор, чтобы можно было оперативно обмениваться информацией о введенных ограничениях услуг. У руководителей больниц будет ряд преимуществ, например, больший контроль над отпусками работников, объяснила Мурмане-Умбрашко.

Глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле объяснила, что ЧП позволит её службе более эффективно организовывать логистику пациентов. Например, свободнее выбирать, в какую больницу доставить пациента в зависимости от доступности персонала и оборудования для диагностики, без привязки к региону.

Согласно правилам организации медицины катастроф, чрезвычайное положение в медицине объявляется, когда объем на данный момент доступных ресурсов не соответствует существующему или прогнозируемому числу больных.

Этим утром министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) в эфире LTV объяснила, что введение режима ЧП в медицине даст больницам дополнительные инструменты для реорганизации работы медперсонала, а также мандат на ограничение плановых и амбулаторных услуг, если это необходимо.

Винькеле отметила, что Государственной оперативной комиссией руководят не политики, а представители отрасли, руководитель больниц, практики.

На данный момент в стационарах находятся 744 пациента с коронавирусом, за сутки в больницы поступили 102 пациента. Ранее сообщалось, что больницы без существенных ограничений могут принять около 800 пациентов Covid-19.

ЧП в медицине объявлялось и раньше. В ноябре 2018 года Рижский региональный центр Службы неотложной медицинской помощи заявил о стремительной утечке персонала и объявил о чрезвычайной ситуации. Тогда это значило, что служба будет оказывать исключительно неотложную помощь. В случае если жизни пациента ничто не угрожает, служба могла отказать в визите. Кроме того, это позволило Рижскому региональному центру привлечь к себе медиков из регионов, чтобы обеспечить достаточное количество бригад.