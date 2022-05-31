В сфере здравоохранения отменен режим повышенной готовности
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Со снижением общей заболеваемости Covid-19, а также количества пациентов, которым необходимо лечение в больнице, с 1 июня будет отменен объявленный ранее режим повышенной готовности в сфере здравоохранения. О решении Государственной оперативной медицинской комиссии (VOMK) агентству LETA сообщил руководитель отдела коммуникации Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс.

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Режим повышенной готовности был объявлен с 1 апреля этого года после отмены чрезвычайной ситуации в медицине.

На данный момент эпидемиологическая ситуация в Латвии стабильна, а заболеваемость Covid-19 снижается: ее кумулятивный показатель за 14 дней составляет 124,3 случая на 100 000 жителей.

Общая загруженность больниц составляет 61%, специализированные койки для лечения пациентов с коронавирусом заняты на 39%, а общая загруженность коек интенсивной терапии в отделениях Covid-19 составляет 7%.

Также значительно сократилось количество вызовов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) к пациентам с коронавирусом и число госпитализаций жителей с этим заболеванием - в среднем 18 человек в день, что в настоящее время не требует от медучреждений выделения дополнительных ресурсов для оказания помощи больным Covid-19.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и NMPD продолжают следить за эпидемиологической обстановкой и функционированием больниц, чтобы своевременно информировать об изменениях.

VOMK состоит из представителей Минздрава, Национальной службы здравоохранения, NMPD, SPKC, Рижской Восточной клинической университетской больницы, Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня, Детской клинической университетской больницы, Государственного агентства лекарств, Инспекции здоровья, Государственного центра доноров крови и Государственного центра судебно-медицинской экспертизы.

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