В шести городах Латвии начинается мониторинг сточных вод с целью обнаружения Covid-19

В шести латвийских городах — Риге, Юрмале, Резекне, Елгаве, Валмиере и Лиепае — начинается мониторинг сточных вод на предмет обнаружения Covid-19, сообщила LETA руководитель по общественным отношениям BIOR Илзе Диманте.

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Как указывает SIA Valmieras ūdens, мониторинг позволяет обнаружить концентрацию Covid-19 в сточных водах и прогнозировать вспышку заболевания. Такой метод используется во многих странах ЕС, чтобы установить распространение вируса в определенных популяциях, и своевременно обнаружить новые мутации вируса.

В качестве позитивного примера можно упомянуть Финляндию и Эстонию, где мониторинг Covid-19 проводится в 28 самоуправлениях. Исследования сточных вод проводятся в Нидерландах, Швеции, Испании и Германии.

Согласно рекомендациям Еврокомиссии, в Латвии система вводится с целью мониторинга сточных вод на предмет нахождения остатков SARS-CoV-2. Это позволит своевременно понять, что близится вспышка заболевания в конкретном городе, идентифицировать регионы, в которых много заболевших.

Как поясняет Valmieras ūdens, отбор образцов сточных вод организует и координирует Лаборатория исследования вод и биотехнологий окружающей среды Рижского Технического университета (РТУ). Непосредственно отбором проб на объектах занимаются работники соответствующего водного хозяйства или очистительного оборудования. Транспортировку и анализ образцов координирует BIOR в сотрудничестве с Латвийским центром биомедицинских исследований и обучения. Включенные в систему мониторинга города сотрудничают с Министерством здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний. Чтобы мониторинг давал объективный результат, планируется собирать комбинированные образцы в течение 24 часов по два раза в неделю.

К исследованиям привлечены Научный институт безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды, BIOR, РТУ и Латвийский центр биомедицинских исследований и обучения. Планируется, что сначала мониторинг продлится до 31 декабря 2021 года, а затем может быть продлен.

Правительство выделило BIOR финансирование в объеме 339 430 евро на проведение мониторинга из средств на непредвиденные случаи.