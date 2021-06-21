В Шкиротаве будет построено здание мастерских Латвийской Национальной оперы и балета

В строительном конкурсе, объявленном ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) на право создание комплекса для мастерских по созданию декораций и репетиционных залов для нужд Латвийского Национальной оперы и балета в Шкиротаве на ул. Мейрану 2, среди 14 претендентов победила компания VELVE.

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Стоимость предложения VELVE — 6,13 млн евро. Если результаты конкурса не будут оспорены, VNĪ заключит договор с победителем. Строительные работу начнутся в течение ближайших трех месяцев.

Для персонала Национальной оперы и балета будут созданы помещения площадью в 5 700 кв метров для хранения и изготовления больших декораций и репетиций. Одновременно будет благоустроена и озеленена прилегающая территория.

"Строительные работы планируем начать уже этим летом и завершить к осени 2023 года. Благодаря созданию квартала оживет и обретет новое дыхание и район Шкиротавы, где появятся артисты, декораторы и технический персонал сцены Латвийской Национальной оперы и балета. В результате проекта улучшится социально-экономическая среда этого района, что привлечет больше частных инвестиций", — указал председатель правления VNĪ Ренарс Гришекевичс.

Параллельно с созданием комплекса для нужд Национальной оперы, VNĪ реализует еще два проекта создания еще двух творческих кварталов. На ул. Миера создается квартал Табачной фабрики, где будет развиваться 1-й этап бизнес-инкубатора Творческих индустрий и Латвийской академии культуры. Неподалеку в Риге, на ул. Бриана 13, будет перестроено здание, в котором некогда работал Рижский техникум легкой промышленности — здесь планируется развивать мастерские современного прототипирования "Riga Makerspace" для нужд Рижской средней школы дизайна и искусства и Латвийской Художественной академии.

Все три проекта, связанные с творческой индустрией, планируется сдать в экплуатацию до конца 2023 года. Проекты финансируется из средств Европейского фонда регионального развития, привлеченных Министерством культуры.