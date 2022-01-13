В школах быстро распространяется Covid-19, классы каждый день уходят на карантин

Прошло больше недели с тех пор, как школьники возобновили учебу после зимних каникул. С возвращением учеников в школы в учебных заведениях стремительно выросла и заболеваемость Covid-19. Сейчас все больше классов уходит на дистанционное обучение, пишет портал lsm.lv.

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Среди самоуправлений, где распространенность "ковида" в настоящее время является одной из самых высоких, — Кекавский край. Там дистанционно учится примерно каждый десятый класс.

"Мы больше не можем думать о качестве образования, все чаще нам приходится думать о том, как обеспечивать эту эпидемиологическую ситуацию и как соблюдать эти правила", — рассказала глава управления образования, культуры и спорта Кекавского края Линда Заке.

В столице вторая половина учебного года началась оптимистично. После первых проверок на "ковид" на "удаленку" отправились лишь 19 из 3 тысяч классов. В начальных школах лишь 0,18% классов находились на домашнем обучении, на уровне средней школы это число было еще меньше. Однако за неделю в одной только столице количество классов, ушедших на дистанционное обучение, увеличилось более чем в пять раз.

"В настоящее время у нас есть информация, что более 100 классов учится дистанционно. В конце каждой недели мы собираем информацию, так что текущие данные появятся только на следующей неделе, но уже сейчас мы видим, что оптимистичная статистка заметно ухудшается", — сообщила представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

В минувшие сутки в Латвии было выявлено более 2500 новых случаев заражения Covid-19. Вырос 14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей. Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) спрогнозировал, что уровень заболеваемости будет расти в том числе в школах. И он вырос.

"Например, если мы посмотрим на данные с середины ноября до середины декабря, то доля положительных результатов среди объединенных тестов держалась в среднем на уровне 1,8%. Но если посмотреть на предварительные данные за последние два дня, то этот показатель увеличился до 3,4%. Таким образом, он вырос почти в два раза больше", — сообщила представитель SPKC Илзе Арая.