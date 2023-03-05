В школах Латвии не хватает более 200 учителей второго иностранного языка. Удастся ли отказаться от русского?

В латвийских школах не хватает более 200 учителей второго иностранного языка, а в Латвийском университете учатся только пять будущих преподавателей немецкого и ни одного французского, испанского или иного европейского языка, выяснил журнал IR (полный текст, доступен для подписчиков). Как в таких обстоятельствах заменить русский язык, который сейчас часто преподается как второй иностранный, на европейские языки?

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Нет достаточного числа специалистов, которые могут преподавать разные иностранные языки, нет методических ресурсов, нет поддержки со стороны государства и самоуправлений. Так учитель и вице-президент Латвийской ассоциации учителей русского языка и литературы Людмила Смирнова аргументирует то, почему отказ от русского языка как второго иностранного — не продуманная затея.

Журнал IR отмечает, что, если утверждение, что "не хватает поддержки государства и самоуправлений" доказать трудно, но Смирнова права в том, что не хватает учителей европейских языков. В предложении иностранных языков в школах страны наряду с английским доминирует русский язык.

Вот цифры за 2020/2021 учебный год от Министерства образования и науки. В 666 из 678 школ предлагался английский язык, в 542 — русский, в 271 — немецкий, в 62 — французский и только в 21 школе — испанский язык.

В прошлом году министерство задало школам вопрос, учителя каких языков требуются дополнительно. 174 школы ответили, что необходимы учителя немецкого языка, 65 — французского, 31 — испанского. Вопрос администрации школ задавался тогда, когда еще не был известен план — с 2026/2027 года постепенно отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного, заменив его языками ЕС. Теперь министерство выясняет, как реализовать этот план на практике. Реальность такова: в Латвийском университете учатся пять будущих преподавателей немецкого языка. Для работы в школах сейчас не готовят учителей французского, испанского или иного европейского языка.

Доминирует русский язык

По окончании 9-го класса учащиеся должны быть в состоянии сдать государственный экзамен по английскому, немецкому или французскому языку. Закономерно, что 96% школьников учат английский язык в качестве первого иностранного, остальные 4% — немецкий или французский.

Изучать второй иностранный язык дети начинают в 4-м классе. Интересно то, что сейчас ни один нормативный акт не определяет, какой язык должен быть вторым иностранным. Это определяет сама школа.

Доминирует русский язык — в трети школ (315) именно его изучают как второй иностранный. И это единственный язык, который может предложить школа. Второй по популярности немецкий язык — его изучают 12% учащихся. Французский язык — второй по популярности после английского в европейских учреждения — учат тольуко около 4000 латвийских школьников. Это лишь 2% от общего числа учащихся.

Между тем, предполагается, что в 2026/2027 ученики 4-х классов должны уже изучать в качестве второго иностранного один из европейских языков. Но как это обеспечить, если нет учителей?

Как школы выходят из положения

В Латвии 1649 педагогов, которые преподают русский язык, как второй иностранный, свидетельствует информация Министерства образования и науки.

Людмила Смирнова на письменный вопрос IR о том, как учителя русского языка относятся к планируемым изменениям, ответила так: "Латвийские дети и их родители, которые являются налогоплательщиками, также должны иметь свободный выбор в вопросах образования".

"Родители не докучают меня заявлениями найти возможность заменить русский язык другим иностранным", — сказал, в свою очередь, директор Сигулдской Государственной гимназии и глава Латвийской ассоциациит руководителей в сфере образования Рудолфс Калванс. По его словам, времена, когда "знание русского языка было крайне важно" прошли. Однако для реализации реформы нужны инструменты.

Если бы для иллюстрации ситуации в целом использовалось положение дел в Сигулдской Государственной гимназии, то вывод был такой: 65-70% учащихся изучают русский как второй иностранный язык. "Какой выбор семьи сделали, с таким нам надо жить", — пояснил Калванс.

В гимназии предлагают учить как второй иностранный русский, немецкий, французский и испанский языки. Но столь широкое предложение есть у учебного заведения только потому, что в гимназии работают несколько преподавателей немецкого языка, которые еще в молодости, в советские времена, по личным причинам решили посвятить свою карьеру этому языку. "Старая гвардия профессионалов", — характеризует этих учителей Калванс, добавляя, что все эти педагоги уже в солидном возрасте. Еще в гимназии преподает полиглот, который знает несколько иностранных языков. "Если в школе не будет его, то некому будет преподавать французский и испанский языки", — резюмирует Калванс.

По мнению директора гимназии, для реализации реформ нужны инструменты. Министерству образования и науки следует совместном с университетом разработать систему, которая побудит молодых специалистов работать в школах. Пока же "ты можешь хоть на голову встать, но учителей нет", резюмирует директор

Где взять учителей: в планах нет конкретики

"Нет позитивиных новостей об учителях иностранных языков", — характеризует ситуацию декан Факультета педагогики, психологии и искусств Латвийского университета Линда Даниэла. Большинство латвийских педагогов учатся на этом факультете. По словам декана, заинтересованность стать учителем английского языка есть. А вот желающих преподавать немецкий язык — мало: в последние два года даже не удалось укомплектовать курс.

"Когда заговорили о том, что русский больше не может быть вторым иностранным языком,мы поняли, что учителей европейского языка больше нигде готовят кроме Латвийского университета. Мы с Факультетом гуманитарных знаний уже оценили, какими могут быть сценарии", — сказала Даниэла. Декан убеждена, что для повышения интереса к работе в школах, нужно вернуться к давно и упорно обсуждаемой теме — размеру зарплаты. "И чтобы преподавателю не приходилось каждый день бояться, какие еще отчеты ему понадобится писать, какие другие документы произвести. Работа интересная, и дает удовлетворение. Непредсказуемость раздражает", — поясняет декан.

Министерство образования и науки пытается сделать отказ от русского языка как второго иностранного предсказуемым — разработало план или дорожную карту для школ по переходу на изучение европейских языков. Однако журнал IR не получил возможности ознакомиться с этим документом. На вопрос, когда необходимые для его реализации поправки к нормативным актам будут переданы на рассмотрение правительства, в пресс-службе Министерства образования и науки ответили, что все находится "в процессе".