В школах может появиться вторая смена

Один из рассматриваемых Министерством образования "коронавирусных" сценариев — введение в школах второй смены. Об этом рассказал "Открытому вопросу" Латвийского радио 4 директор Государственного центра содержания образования Гунтарс Цатлакс.

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"Мы сейчас работаем над сценариями, когда Covid-19 остается с нами. Нужно определиться, как обеспечить учебу в следующем семестре, в следующем учебном году. Мы знаем, что Министерство здравоохранения разрабатывает нормативы для школьного обучения — по всей вероятности, сохранится требование соблюдать двухметровую дистанцию, использовать средства дезинфекции и тому подобное. Но главное — эти два метра: они означают, что одновременное обучение всех классов обеспечить будет невозможно", — сказал Цатлакс.

У большинства школ не хватит помещений, чтобы обеспечить необходимую дистанцию. Поэтому рассматривается такой вариант: дети с первого по шестой классы, которых не развиты навыки самостоятельной учебы, учатся очно, а для более старших классов рассматривается несколько вариантов.

"Может быть так, что дети приходят на учебу физически каждый второй день или каждую вторую неделю, а остальное время учатся дистанционно, или даже возможен переход на смены", — рассказал директор госинспекции.