В школах постепенно начнут увеличивать использование тестов на антигены

Образовательные учреждения Латвии постепенно перейдут от лабораторного скрининга к использованию тестов на антигены, тем самым обеспечив более частое тестирование, что, в свою очередь, должно повысить уровень эпидемиологической безопасности в школах. Об это заявила начальник отдела стратегического планирования и развития Инспекции здравоохранения Алла Ноготкова.

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Использование тестов на антигены рекомендовано Европейским центром профилактики и контроля заболеваний — это ускоряет диагностику, повышает доступность скрининга и снижает риск заражений Covid-19 за счет более ранней изоляции инфицированных.

Учащиеся 1 — 3-х классов будут проводить тест на антигены дома, под присмотром родителей, в свою очередь, учащиеся 4 — 12-х классов — в школах.

Ноготкова порекомендовала родителям учеников 1 — 3-х классов перед тестированием сначала внимательно изучить инструкцию. Результат теста появится в течение 15 минут, сохранять его не надо. Планируется, что ученики начальных классов на этой неделе будут тестироваться на дому 21 ноября — перед возвращением за школьную парту после праздников, ученики 4 — 12-х классов будут тестироваться либо 17 ноября в школе, либо 18 ноября дома, а также 21 ноября перед возвращением в школу.

Поскольку на этой неделе школьники не посещали очные занятия в трех муниципалитетах, им придется проводить тест на антиген перед занятиями, 22 ноября.

Планируется, что при скрининге будут сохранены как лабораторный метод с палочками, так и самотестирование на антиген. Ученики 1 — 3-х классов должны будут раз в неделю делать один тест с использованием палочек и один тест на антиген дома. Учащиеся 4 — 12-х классов, не получившие вакцину от Covid-19, раз в неделю будут тестироваться с использованием палочки, а также сдавать один тест на антиген в школе. Вакцинированные ученики должны пройти в школе два теста на антигены.

В момент, когда будут завершены организованные госзакупки тестов на антигены, учащимся 4 — 12-х классов планируется обеспечить в школе три тестирования на антиген.

Если в школе при проведении теста на антиген выявляется положительный результат, ученик должен идти домой и при первой же возможности сдавать тест в лабораторию для подтверждения Covid-19.

Если лабораторный тест также окажется положительным, школьник должен соблюдать домашний карантин и необходимо установить его контактных лиц. Если лабораторный тест отрицательный, домашний карантин может быть прекращен.