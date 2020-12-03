В школах появятся обязательные уроки военной подготовки
Foto: LETA

Сейм в окончательном чтении принял закон, изменяющий организацию Яунсардзе, и предусматривающий введение нового школьного предмета — урока защиты государства.

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Проводить занятия для детей будет центр Яунсардзе, а государственные и муниципальные учреждения будут их поддерживать.

Право преподавать будут иметь только профессиональные военные, земессарги или резервисты. Поскольку сейчас не все инструкторы Яунсадзе отвечают этим требованиям, предусмотрен пятилетний переходный период, во время которого преподавать предмет смогут и другие люди, обладающие необходимой квалификацией и навыками.

Предмет будет обязательным с 1 сентября 2024 года. С теми, кому религиозные или философские взгляды или другие объективные причины не дают изучать часть программы, инструктор будет в индивидуальном порядке искать решение. Полученные в школе знания можно будет углубить в государственных учебных лагерях, участие в этом будет добровольным.

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