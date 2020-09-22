В школах Риги на карантине находятся девять классов и несколько учителей

В 10-й Рижской средней школе, Ридской Ринужской средней школе и в 46-й Рижской средней школе на карантине находятся по одному классу и несколько учителей, в в Рижской классической гимназии - шесть классов и несколько учителей, сообщили в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

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К очной учебе вернулся один класс Рижской Восточной средней школы, который ранее находился на карантине. В дошкольном учреждении "Блазминя" на карантине находится одна группа детей и четыре работника.

Положительные анализы на Covid-19 были и у детей, и у работников учебных заведений, в том числе педагогов. Есть также учебные заведения, где учащийся или педагог был контактным лицом ранее заболевшего.

В Риге Covid-19 до сих пор коснулся четырех школ и одного дошкольного учреждения.