В школе им. Натальи Драудзини выявлено более 60 случаев заболевания Covid-19

По словам директора Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрия Перевощикова, в Рижской средней школе имени Натальи Драудзини констатировано более 60 случаев заболевания Covid-19.

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Он сообщил, что в этой школе проводилось обширное тестирование — для детей, родителей и учителей.

"Наши худшие подозрения подтвердились", — сказал Перевощиков, добавив, что контактными лицами признана вся школа. Он также отметил, что во вторник, скорей всего, будет еще больше зараженных, потому что из лаборатории получены еще не все анализы.

Учитывая масштабы распространения Covid-19, в этом образовательном учреждении больше невозможно выделить отдельные классы.

"При таком широком распространении весь школьный персонал должен соблюдать домашний карантин", — заявил эпидемиолог, добавив, что карантин продлится до 23 октября, кроме случаев, когда человек ранее уже был отправлен на карантин.

Всего же с начала года по одному случаю заражения коронавирусом зафиксировано уже в 59 учебных заведениях. Еще в 13 учебных заведениях Латвии выявлено по 5 и более случаев заболевания Covid-19, еще в 8 — по 10 и более.

Перевощиков указал, что в этих случаях произошло распространение заболевания внутри учебного заведения. Всего в латвийских учебных заведениях сейчас подтвержден 261 заболевший: 156 учеников и 105 сотрудников.

"Это 40% сотрудников учебных заведений", — отметил Юрий Перевощиков.