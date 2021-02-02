В школы вернут учеников 1-х и 2-х классов
Foto: Shutterstock

Ученики 1-х и 2-х классов вернутся в школы, сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска.

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По ее словам, члены правительства сегодня договорились о возвращении младших классов в школу, поскольку они менее других готовы к самостоятельному обучению.

Министры также договорились, что выпускные экзамены в 9-х классах будут заменены проверочными работами, чтобы оценить здания школьников, но пока еще продолжается дискуссия о том, как обеспечить для выпускников 12-х классов индивидуальные консультации, чтобы они могли подготовиться к централизованным экзаменам.

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