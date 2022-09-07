В школы возвращается удаленка - но уже не из-за Covid-19

Латышский язык и математику ведут другие предметники. Физику преподают удаленно совсем из другого города. Уроки географии и музыки проходят не у всех, а к урокам по информатике одновременно подключаются не просто разные классы, а даже разные школы. Так выглядит первая учебная неделя в Адажской средней школе. Виной всему - острая нехватка учителей, пишет lsm.lv.

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Преподавать физику, пока не найдут другого учителя, согласился бывший учитель физики Адажской средней школы Екабс Кригерс. В этом году он вместе с семьей перебрался жить в Мадону. Впрочем, от такой формы преподавания большого толка, по его словам, не будет. Мужчина приводит простой пример: "Если я приготовлю чай в Мадоне, то ученики в Адажи не смогут через экран ни попробовать напиток, ни потрогать, горячий он или холодный. Это вопрос о молодежи и уровне их знаний. Получают ли они их таким образом? Я могу приготовить им чай. Но если мы делаем акцент на практических занятиях, то это вообще не решение".

Не все учителя решили насчет забастовки, в том числе Екабс Кригерс. Впрочем, он скорее склонен думать, что это правильный путь: "То, что мы до сих пор не поняли здесь, в Латвии, так это то, что учитель помогает вырасти будущему. Но почему при этом он должен себя чувствовать как низшее сословие? Почему учитель не может позволить себе купить новую машину или оплатить счета?"

Есть учителя, которые не будут участвовать в забастовке по финансовым соображениям - не хотят остаться без доходов. Несмотря на то, что забастовка означает паузу в учебе и хаос, оставлять все как есть - тоже нельзя, считают родители.

"Если на начало лета у нас было 14 вакансий, то в августе семь, а сейчас пять. Конечно, родители волнуются. Два года был ковид и удаленное обучение. Качество образования упало, - указал председатель совета Адажской средней школы Наурис Рубенс. - На следующей неделе у нас родительское собрание, во время которого мы или рекламу будем снимать, или будем искать учителей через знакомых, чтобы уроки преподавали очно, а не удаленно".