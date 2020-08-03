В Сигулде открыли читальный зал под открытым небом
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В Сигулдском волостном Доме культуры появился уже четвертый пункт обмена книгами и первый читальный зал под открытым небом, сообщает Rus.Lsm.lv.

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Представитель краевой думы Сигулды Синдия Брикмане рассказала Латвийскому радио, что единственный в городе такой читальный зал работать будет в хорошую погоду. "Сейчас это единственное место в Сигулде, где можно читать книги и меняться ими, сидя на мягких подушках", — сказала она.

Брикмане отметила, что пункт обмена книгами в здании железнодорожной станции пользуется популярностью — люди, которые каждый день ездят в Ригу на электричках, имеют возможность взять с собой книгу и провести время в пути с пользой.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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