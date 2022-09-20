В Сигулде отменяют привязку детских бесплатных обедов к уплате налога на недвижимость

Сигулдская краевая дума планирует отменить обязательное правило о привязке бесплатных обедов для детей к уплате налога на недвижимость. Об этом агентству LETA сообщил председатель краевой думы Угис Митревицс.

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Политик подчеркнул, что право любого ребенка на получение еды при долговых обязательствах родителей или бабушек и дедушек на практике никогда не ограничивалось. Поэтому есть резон убрать эту норму из обязательных правил и это будет сделано уже на ближайшем заседании думы в ближайшие дни.

Обязательные правила в настоящее время предусматривают, что пособие на оплату детского питания не полагается тем учащимся, чьи родители или бабушки и дедушки имеют задолженность по налогу на недвижимость в самоуправлении.

В самоуправлении также подчеркнули, что в большинстве регионов Латвии вообще нет бесплатных обедов, а питание в учебных заведениях доступно только за деньги. Самоуправление Сигулдского края — одно из немногих, кто принял такую форму поддержки в условиях кризиса.

Согласно информации, предоставленной самоуправлением, в этом году, внедряя инициативу бесплатных обедов в первый год обучения, муниципалитет выделил на эти цели один миллион евро, включая софинансирование питания учащихся 1-4 классов. Учитывая рост цен на продукты и другие товары, в новом бюджете эта сумма будет еще выше.

В этом году около 5300 воспитанников детских садов и учащихся образовательных учреждений Сигулдского района получают питание за счет самоуправления. В детских садах оплачивается трехразовое питание, а стоимость комплексных обедов для воспитанников возьмет на себя муниципалитет.

Как сообщает самоуправление, 100% поддержки могут получить учащиеся дошкольных учебных заведений, а также ученики 5-9 классов, место жительства которых с одним из родителей задекларировано в Сигулдском крае. Кроме того, эту поддержку могут получить ученики 10-12 классов из многодетных, малообеспеченных или бедных семей. В свою очередь, ученики 1-4 классов получают эту поддержку вне зависимости от задекларированного родителями места жительства, и она частично финансируется государством, а частично — муниципалитетом.