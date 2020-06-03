В Сигулде появилась первая в Латвии улица, где у велосипедистов преимущество перед автомобилистами

В Сигулде начат единственный в Латвии пилотный проект в своем роде, в рамках которого одну на одной из улиц города преимущество в перемещении по проезжей части будет не у автомобилей, а у велосипедов. Девиз проекта — "На велоулице машина является гостем".

Как сообщает передача "900 секунд" телеканала TV3, речь идет об ул. Пилс. Ширина дороги составит шесть с половиной метров. Отдельной велодорожки нет — велосипедисты и автолюбители едут в одном потоке, но скорость ограничена 30 километрами в час.

Проект идет уже неделю, идет сбор данных о поведении участников дорожного движения. Опрошенные водители признают, что у данной идеи есть и свои преимущества, хотя дорожная разметка поначалу вводит в заблуждение — можно подумать, что знаки указывают на наличие только велодорожки.

На данный момент в Латвии еще не создано нормативное регулирование для улиц с таким принципом использования, поэтому проект ул. Пилс будет служить экспериментом, итоги которого можно использовать для разработки нормативов. Насколько жизнеспособной окажется идея, пока неизвестно.