В Сигулде задержали медработницу, которая выдавала знакомым поддельные сертификаты о вакцинации

По подозрениям в выдаче поддельных сертификатов задержана работница медицинского учреждения в Сигулде — женщина помогла подделать факт вакцинации как минимум двум знакомым. Об этом порталу Delfi сообщила представительница Госполиции (VP) Илзе Юревича.

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В связи с произошедшим начат уголовный процесс, в начале недели все три вовлеченные персоны задержаны. Есть подозрения, что таких случаев может быть больше. Государственная полиция просит добровольно явиться в полицию, чтобы избежать возможной уголовной ответственности.

11 ноября в Госполицию обратился житель, который сообщил о человеке, возможно, получившем сертификат без вакцинации. Полиция немедленно возбудила уголовное дело, чтобы проверить информацию.

В ходе расследования подтвердилось, что работница медицинского учреждения (женщина 1971 года рождения), которая отвечала за ввод данных в систему, выдала поддельные сертификаты двум знакомым 1970 года рождения. Все трое задержаны.

Женщине, которая выдала поддельные сертификаты, грозит до семи лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества и испытательным сроком длительностью до трех лет. Персонам, получившим поддельные сертификаты, грозит лишение свободы сроком до года, кратковременное задержание, принудительные работы или штраф.

Все задержанные работали в сфере здравоохранения и уже сейчас им запрещено выполнять рабочие обязанности.