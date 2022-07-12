В силе желтое предупреждение о сильном ветре; ожидаются затяжные дожди

Во вторник ожидается пасмурная погода, в течение длительного времени будут идти дожди, особенно сильные в центральных районах страны, сообщает Латвийский центр экологической геологии и метеорологии.

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Днем возможна гроза.

В центральных районах Латвии количество осадков достигнет 20-35 миллиметров.

В Риге и на западном побережье Курземе объявлено желтое предупреждение о сильном ветре. Прогнозируются порывы ветра до 20-22 метров в секунду.

Предупреждение действует с 11:00 вторника до полуночи среды.

В свою очередь, в Латгале и Земгале было объявлено желтое предупреждение о дожде.

В других районах страны ожидаются порывы северного ветра до 13-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +17…+23 градуса.

В Риге во вторник будет дождливо, возможны грозы. Порывы северного ветра могут ломать деревья. Температура воздуха не превысит +21 градус.

Погоду определяет циклон с центром в Беларуси.