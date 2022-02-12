В системе E-veselība можно сообщить о желании пожертвовать органы после смерти

Жители, которые хотят сообщить о желании участвовать в донорстве органов после смерти, могут сделать это в электронном виде. Для этого нужно поставить отметку на сайте государственной системы электронного здравоохранения, сообщает Национальная служба здоровья (NVD).

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Чтобы сообщить о желании или нежелании после смерти передать свои органы или тело для медицинских или исследовательских целей, нужно подключиться к системе www.eveseliba.gov.lv одним из способов безопасного подключения (интернет-банк, электронная подпись), а затем зайти в раздел Личные данные — Разрешения на использование органов и тела (Personas dati — Orgānu un ķermeņa izmantošanas atļaujas).

Отметить согласие на возможность использовать все органы или запрет на использование некоторых органов можно в подразделе "Използование органов и тканей для трансплантации" (Orgānu un audu izmantošana transplantācijai).

Здесь же можно сообщить о согласии или запрете на патологоанатомическое исследование или использование тела в учебных и научных целях. В любой момент решение можно поменять, напоминает NVD.

Информация, указанная в E-veselība, видна только очень ограниченному числу людей из конкретных учреждений (например, учреждениям, которые занимаются патологоанатомическими исследованиями, Центру транспланталогии, Центру судебно-медицинской экспертизы). У сотрудников службы неотложной медицинской помощи и семейных врачей доступа к этим данным нет. Любой просмотр данных через платформу E-veselība фиксируется, и, подключившись к своему аккаунту, можно узнать, не просматривал ли кто-то указанную информацию.

Если у жителя нет интернет-банка или электронной подписи для подключения к E-veselība, свое желание рекомендуется обсудить с членами семьи. В случае, если в E-veselība нет данных о воле умершего, у супруга, родителей, совершеннолетних детей, сестер и братьев есть право письменно сообщить медицинским учреждениям о высказанном при жизни пожелании умершего.

Если у желающего изъявить о своей воле нет возможность сделать это из-за отсутствия компьютера или интернета, можно обратиться в любой из доступных государственных или муниципальных центров обслуживания клиентов, где есть компьютеры и подключение к сети.

Узнать больше о пожертвовании органов можно на сайте E-veselība в разделе "Пожертвование органов".