В системе Е-здоровья произошел сбой: не выписываются больничные и рецепты

В понедельник в системе Е-здоровья произошел сбой: не работает модуль больничных, что может влиять и на работу другого функционала системы, например, на выписку рецептов.

Короткий сбой в работе системы наблюдался и в прошлую пятницу с 10:15 до 10:23, а с 22:00 16 февраля по 8:00 17 февраля на сайте велись профилактические работы.

Национальная служба здоровья напоминает, что если из-за сбоя системы не получается выписать рецепт, врач имеет право выписать его на бумаге. В электронный вид его преобразует уже фармацевт в аптеке.

Если нужно срочно открыть больничный, врач может сделать пометку о болезни пациента в его медицинской документации, а больничный открыть в течение пяти дней, указав в системе первый день нетрудоспособности.