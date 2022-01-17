В систему сovidpass.lv придется вносить больше информации

С понедельника, 17 января, вступили в силу изменения в законодательстве. Они предусматривают предоставление большей информации в информационную систему covidpass.lv.

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Новое требование также распространяется на тех, кто прошел полный курс вакцинации или переболел. В частности, ковид-паспорт надо будет заполнить тем путешественникам, которые последние десять дней находились в стране с высоким уровнем заболевания.

Причина — стремительно распространяющийся штамм Covid-19.

Перед въездом в Латвию необходимо заполнить анкету — здесь.