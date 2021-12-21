В следующем году будет увеличен размер минимальной зарплаты медиков
Foto: LETA

Кабинет министров сегодня принял поправки к правилам, предусматривающие увеличение размера минимальной месячной заработной платы и специальных надбавок для занятых в сфере здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в следующем году рост зарплат медперсонала продолжится, на что из бюджета здравоохранения дополнительно выделены 35 млн евро.

В следующем году минимальная месячная зарплата врачей и функциональных специалистов вырастет на 4,4% — с 1489 до 1555 евро за ставку, а минимальная месячная зарплата сертифицированных медсестер и помощников врачей увеличится на 4,74%& — с 985 до 1032 евро.

Поправки предусматривают, что в 2022 году 4,3 млн евро из предусмотренной суммы будут направлены на дальнейшее обеспечение ранее запланированных и одобренных правительством изменений, предусматривающих развитие профессии медсестер, согласно которым оплата труда медсестер увеличится пропорционально повышению категории квалификации.

Новые нормы распространяются на медиков, которые работают в государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных обществах капитала или в публичных обществах с частным капиталом, предоставляющих медицинские услуги, оплачиваемые из государственного бюджета или бюджета самоуправлений.

Это также относится к тем медикам, которые предоставляют оплачиваемые из средств самоуправления медицинские услуги в образовательных учреждениях самоуправления, к медицинским ассистентам, медицинским экспертам, занятым в Государственном центре судебно-медицинской экспертизы, водителям оперативного транспорта бригад неотложной медицинской помощи и к медикам, работающим в Управлении мест заключения.

Как отмечает Министерство здравоохранения, повышение заработной платы занятых в секторе здравоохранения является приоритетной задачей министерства и одним из наиболее важных факторов в решении проблемы нехватки медицинских работников.

Как сообщалось, в 2017 году Минздрав разработал, а правительство утвердило концептуальный доклад "О реформе системы здравоохранения", который предусматривает плановое увеличение финансирования сектора здравоохранения, в том числе зарплат медиков в последующие годы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта