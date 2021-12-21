В следующем году будет увеличен размер минимальной зарплаты медиков

Кабинет министров сегодня принял поправки к правилам, предусматривающие увеличение размера минимальной месячной заработной платы и специальных надбавок для занятых в сфере здравоохранения.

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Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в следующем году рост зарплат медперсонала продолжится, на что из бюджета здравоохранения дополнительно выделены 35 млн евро.

В следующем году минимальная месячная зарплата врачей и функциональных специалистов вырастет на 4,4% — с 1489 до 1555 евро за ставку, а минимальная месячная зарплата сертифицированных медсестер и помощников врачей увеличится на 4,74%& — с 985 до 1032 евро.

Поправки предусматривают, что в 2022 году 4,3 млн евро из предусмотренной суммы будут направлены на дальнейшее обеспечение ранее запланированных и одобренных правительством изменений, предусматривающих развитие профессии медсестер, согласно которым оплата труда медсестер увеличится пропорционально повышению категории квалификации.

Новые нормы распространяются на медиков, которые работают в государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных обществах капитала или в публичных обществах с частным капиталом, предоставляющих медицинские услуги, оплачиваемые из государственного бюджета или бюджета самоуправлений.

Это также относится к тем медикам, которые предоставляют оплачиваемые из средств самоуправления медицинские услуги в образовательных учреждениях самоуправления, к медицинским ассистентам, медицинским экспертам, занятым в Государственном центре судебно-медицинской экспертизы, водителям оперативного транспорта бригад неотложной медицинской помощи и к медикам, работающим в Управлении мест заключения.

Как отмечает Министерство здравоохранения, повышение заработной платы занятых в секторе здравоохранения является приоритетной задачей министерства и одним из наиболее важных факторов в решении проблемы нехватки медицинских работников.

Как сообщалось, в 2017 году Минздрав разработал, а правительство утвердило концептуальный доклад "О реформе системы здравоохранения", который предусматривает плановое увеличение финансирования сектора здравоохранения, в том числе зарплат медиков в последующие годы.