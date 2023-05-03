В следующем году Дания направит в Латвию батальон
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Дания в следующем году направит в Латвию для поддержки стран Балтии батальон своих вооруженных сил, сообщило во вторник Министерство обороны Дании.

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"С середины 2024 года Дания предоставит в распоряжение НАТО батальон для обороны стран Балтии, который будет дислоцироваться часть года в Латвии, а остальную часть — в Дании, где будет готов в случае кризиса к развертыванию в странах Балтии", — заявили в министерстве.

Ожидается, что батальон будет состоять из 700-1200 солдат.

Состав и численность батальона, а также продолжительность дислокации будут зависеть от потребностей НАТО и ее союзников, говорится в заявлении министерства.

Дания входит в боевую группу усиленного присутствия НАТО в странах Балтии и в марте прошлого года направила 225 военнослужащих в Эстонию.

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