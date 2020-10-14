В следующем году Институт Латвии будет присоединен к Латвийскому агентству инвестиций и развития (ЛАИР), сообщил агентству ЛЕТА директор ЛАИР Каспар Рожкалнс.

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Такое предложение выдвинуло Министерство иностранных дел. Планируется, что объединение завершится к июню будущего года.

В ЛАИР будет создан отдельный департамент, который будет заниматься вопросами, связанными с имиджем Латвии. В нем будет 15 штатных мест, три из которых займут нынешние сотрудники Института Латвии, десять - работники ЛАИР, а на два места будет объявлен конкурс.

По словам Рожкалнса, ЛАИР и Институт Латвии уже сейчас тесно сотрудничают по подготовке к выставке "Expo", которая состоится в Дубае в следующем году.

По данным Минэкономики, на создание имиджа Латвии в 2021 году потребуется финансирование в размере 1,39 млн евро, в 2022 и 2023 годах - 1,36 млн евро.

100 тыс. евро будет потрачено на местную кампанию, 450 тыс. евро - на международную кампанию и 394 тыс. евро составят административные расходы.