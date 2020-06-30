В следующем году на субботу будут перенесены три рабочих дня, выпадающих между праздниками и выходными

Во вторник, 30 июня, правительство одобрило идею Министерства благосостояния перенести в следующем году на субботу три рабочих дня, выпадающих между праздничными днями и выходными.

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Таким образом, в 2021 году будет три рабочих дня, выпадающих между праздничными и выходными днями. Это понедельник, 3 мая (выпадает между праздничным 4 мая и воскресеньем, 2 мая), пятница, 25 июня (выпадает между праздничным 24 июня и субботой, 26 июня) и пятница, 19 ноября (выпадает между праздничным днем, 18 ноября, и субботой, 20 ноября).

Распоряжение правительства предполагает перенос рабочего дня 3 мая 2021 года на субботу, 8 мая, перенос рабочего дня 25 июня на субботу, 19 июня, и перенос рабочего дня 19 ноября на субботу, 13 ноября.

Проект распространяется на все финансируемые из госбюджета учреждения и их работников. Таким же образом рекомендуется поступить и всем самоуправлениям, коммерсантам и организациям.