В следующем году планируют купить 105 машин для неотложки
Foto: LETA

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) начала подготовку закупочной документации, чтобы в следующем году завершить отбор претендентов для закупки 105 оперативных автомобилей, сообщили агентству LЕТА в СНМП.

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На выделенные средства планируется закупить также необходимое медицинское оборудование. Как отметили в СНМП, покупка оперативных автомобилей и обновление автопарка очень важны для поддержания высокой скорости реагирования службы на вызовы.

Чем старше автомобиль и больше его пробег, тем чаще возникают технические проблемы и увеличивается риск внезапной поломки, что может помешать оперативному реагированию на вызовы и своевременному оказанию помощи пациентам. Поддержание таких машин в рабочем состоянии требует частых ремонтов и значительных средств.

На закупку транспортных средств СНМП выделено 16,4 млн евро.

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LETA

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