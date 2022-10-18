В следующем году Rīgas Satiksme изменит цены на билеты

Со следующего года изменится ассортимент билетов на общественный транспорт в Риге, а также существенно снизится цена на месячный проездной, подтвердил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

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Если сейчас месячный проездной на все дни месяца стоит 50 евро, в дальнейшем он обойдется в 30 евро. Таким образом Рига приблизится к другим столицам стран Балтии, где месячный билет на общественный транспорт стоит 28 и 30 евро, отметил Кирсис. Он добавил, что со следующего года будет существовать только один вид месячного билета, без разделения на все дни месяца и исключительно рабочие дни.

Уже действующие акции сохранятся, и студенты, например, смогут покупать месячный билет с 50% скидкой — за 15 евро.

Также появится 90-минутный билет, который будет стоить 1,5 евро и позволит неограниченное количество раз пересаживаться на другой транспорт.

Изменения не коснутся тех категорий пассажиров, которым уже сейчас полагается 100% скидка: сениоры, школьники и люди с инвалидностью продолжат пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Вице-мэр подчеркнул, что таким образом завершилась реформа ассортимента билетов, цель которой — способствовать постоянному использованию общественного транспорта, пойти навстречу пассажирам, лояльным Rīgas satiksme и упорядочить и упростить слишком большой ассортимент билетов.

В коалиции Рижской думы достигнуто соглашение о вносимых изменениях, для их реализации решение должно быть поддержано на заседании комитета думы и принято на заседании думы. Кроме того, изменения в обязательных нормативных актах должно одобрить Министерство регионального развития и окружающей среды.

По словам Кирсиса, продолжится работа над упорядочиванием маршрутов, чтобы сократить число параллельных маршрутов и таким образом сделать движение транспорта более интенсивным.

Как сообщалось, ранее Кирсис говорил о том, что в рижском общественном транспорте планируется перейти на временной билет. Это необходимо, чтобы содействовать пересадке пассажиров с одного вида общественного транспорта на другой, что позволит поставщику услуг не создавать слишком длинные маршруты, а пассажирам — быстрее добраться до пункта назначения.