В следующем году в Царникаве откроется средняя школа

Согласно решению Адажской краевой думы, с 1 сентября следующего года Царникавская основная школа будет реорганизована в среднюю школу с открытием 10-го класса.

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В настоящее время в Адажском крае есть два общеобразовательных учреждения среднего образования – Адажская средняя школа и Адажская свободная вальдорфская школа.

Также работает одно общее основное учебное заведение – Царникавская основная школа, реализующая программу общего основного образования и программу специального основного образования для учащихся. с ограниченными возможностями обучения, а также программы обучения по интересам, реализованные в реконструированном в 2022 году здании на улице Накотнес 1.

По данным Государственной информационной системы образования, начиная с 2018/2019 учебного года, количество учащихся в Царникавской основной школе увеличивается на 1 сентября каждого учебного года. В этом учебном году начальную школу закончили 48 учеников.

В Программе развития Адажского края на 2021-2027 годы планируется разработать новые образовательные программы и проекты, поэтому было принято решение преобразовать Царникавскую начальную школу в среднюю школу.

Самоуправление подчеркивает, что это решение думы повысит доступность качественного образования в Адажском крае, расширит возможности учащихся для самосовершенствования в общеобразовательной сфере, подготовки к учебе на высшем уровне образования и профессиональной деятельности.

Муниципалитет согласует решение с Министерством образования и науки.

Директор Царникавской начальной школы Райвис Паулс утверждает, что необходимые финансовые вложения станут известны в ноябре. Средства потребуются на оплату учителей, учебную литературу и материалы. При этом в отремонтированной Царникавской основной школе, открытой в прошлом году, имеются помещения, поэтому дополнительные финансовые вложения не потребуются.