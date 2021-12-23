В следующем году Юрмальская дума планирует на 3,3% меньше поступлений в бюджет

Планируется, что в следующем году поступления в бюджет Юрмальского самоуправления будут на 94,02 млн евро или 3,3% меньше, чем в этом году, свидетельствует утвержденный городской думой бюджет приморского города.

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Сокращение связано с уменьшением поступлений подоходного налога с населения, так как многие жители города работают в сфере гостеприимства, которую затронула пандемия Covid-19. Несмотря на снижение поступлений, в 2022 году взносы Юрмалы в фонд выравнивания финансов самоуправлений по сравнению с 2021 годом увеличатся до 11,04 млн евро.

Приоритетами Юрмалы в 2022 году будут продолжение начатых крупных инвестиционных объектов, ремонт улиц и внутренних дворов и социальная поддержка населения.

На выплату пособий и социальную помощь в бюджете самоуправления предусмотрено 4,34 млн евро. Для декларированных в Юрмале жителей будут сохранены льготы по налогу на недвижимую собственность за землю в размере 90%. В 2022 году в школах и детских садах Юрмальского самоуправления по-прежнему будет обеспечиваться бесплатное питание, на что в бюджете предусмотрено 1,75 млн евро.

Крупнейшими проектами городской инфраструктуры в 2022 году станут строительство парка отдыха и дома молодежи в Каугури, на что предусмотрено 4,1 млн евро, и Многофункционального центра природного туризма в Кемери (6,24 млн евро). В целом в следующем году в Юрмале будет реализовано 35 проектов с софинансированием Европейского союза и других инструментов иностранной финансовой помощи на сумму 23,69 млн евро.

На ремонт дорожной инфраструктуры и дворов многоквартирных домов в следующем году предусмотрено 8,59 млн евро, что на 1,96 млн евро больше, чем в 2021 году. В 2022 году планируется начать перестройку железнодорожного путепровода в Дзинтари, которая завершится в 2024 году.

В Юрмале планируется обновить покрытие по крайней мере 22 участков улиц и тротуаров, заасфальтировать четыре гравийные улицы и проложить одну новую, на что предусмотрено 4,26 млн евро. Будут продолжены ремонты внутренних дворов, а на обновление пешеходно-велосипедной дорожки протяженностью около 5 км на участке от Яункемери до Кемери выделено 958 000 евро.

Сфере образования в будущем году выделено 38,6 млн евро, что составляет 30,7% бюджета города, в том числе для ремонта и перестройки образовательных учреждений — 13,5 млн евро.

Текущие расходы Юрмалы в 2022 году составят 126,36 млн евро, что на 3,8% больше 2021 года. Разницу между расходами и доходами покроют прогнозируемый в 2021 году бюджетный остаток в размере 16,97 млн евро и запланированные займы.