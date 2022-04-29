В следующем отопительном сезоне может увеличиться количество должников

Во время прошлого отопительного сезона количество должников, которые не расплатились за полученное тепло, не увеличилось, но есть беспокойства по поводу следующего сезона, сообщил агентству LETA член правления Латвийской ассоциации тепловых предприятий Валдис Витолиньш.

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По словам Витолиньша, количество должников в прошлом сезоне сохранилось на уровне 2% от общего числа клиентов. В отдельных самоуправлениях, которые находятся подальше от Риги, оно, возможно, достигло 3%, что примерно столько же, сколько годом ранее.

"Объем был абсолютно некритичным, поскольку предприятия получили старые долги за предыдущие годы, и потом часто получалось, что эта дебиторская задолженность создает денежный поток — старые долги покрывали текущие", — пояснил Витолиньш.

Как заявил представитель ассоциации, о том, что произойдет в следующем отопительном сезоне, неизвестно никому, однако, если для человека, который ранее за отопление платил 100 евро в месяц, цена вырастет в несколько раз, неясно, как будут оплачиваться счета. Также следует учитывать, что и другие коммунальные услуги, например, электричество могут подорожать.

"Фактически, мы не знаем, как будет. Мы впервые в такой ситуации, об этом никто ничего не может сказать. У всех были предчувствия, но опыта не было, поэтому никто, вероятно, не смог бы сказать, как будет или не будет", — отметил Витолиньш.

Он сообщил, что компании уже пытаются экономить, осознавая предстоящее резкое повышение цен на энергоресурсы. Прогнозируется, что следующий сезон для тепловых предприятий будет сложным. Ожидается, что продавцам теплоэнергии в следующем сезоне придется искать возможности для выдачи краткосрочных кредитов.

Член правления ассоциации выразил надежду, что такие кредиты для обеспечения денежного потока будут выдаваться в Госказне. Такое решение было бы проще для муниципальных предприятий, однако на рынке работают и частные коммерсанты, поэтому необходимо найти решения для того, чтобы и такие компании могли получать быстрые кредиты.

Как указал Витолиньш, он ожидает, что обсуждение этих вопросов может достичь своей кульминации осенью, однако поиск решений нужно начинать уже сейчас. По словам члена правления ассоциации, правительство Латвии уже занимается этим.