В следующем составе Европарламента у Латвии — на одного депутата больше
Foto: Europa.eu

В следующем составе Европарламента у Латвии, вероятно, будет девять депутатов вместо нынешних восьми. Такое решение в понедельник, 12 июня, принял Комитет по конституционным вопросам Европарламента. Окончательное решение по распределению мандатов депутатов Европарламента между странами ЕС будет принято в четверг, 15 июня, на пленарном заседании в Страсбурге, сообщает агентство LETA.

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В документах, принятых в понедельник вечером, комитет предложил увеличить количество мест в Европарламенте на 11, разделив их между девятью странами-членами ЕС, чтобы отразить демографические изменения в Европейском союзе.

В проекте доклада, подготовленном депутатами Европарламента Лорантом Винце от группы Европейской народной партии (EPP) и Сандро Годзи от группы "Обновить Европу" (Renew), говорится, что нынешний состав Европарламента больше не соответствует принципам, изложенным в договорах ЕС. А потому инициировано расширение депутатского корпуса на 11 мест. Выборы в Европарламент в 2024 году уже должны пройти по новым правилам, с учетом дополнительных мандатов.

Два из 11 дополнительных мест будут выделены Испании, еще два — Нидерландам и по одному месту — Австрии, Дании, Финляндии, Словакии, Ирландии, Словении и Латвии.

В проекте доклада подчеркивается необходимость действовать быстро, чтобы страны-члены ЕС могли внести необходимые изменения на национальном законодательном уровне до выборов в Европарламент в следующем году.

Проект решения Евросовета о новом распределении мест в Европарламенте был принят в комитете 15 голосами "за" против восьми "против" и пяти воздержавшихся.

Проект доклада будет поставлен на голосование на пленарном заседании в Страсбурге в четверг.

Раз в пять лет, перед очередными европейскими выборами, Европарламент выдвигает предложение о распределении мест между странами-членами ЕС на основе принципов, установленных в договорах ЕС, и в соответствии с последними демографическими данными.

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