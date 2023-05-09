В следующем учебном году в Латвии будет не хватать около 1000 учителей

После того, как будет сбалансирована нагрузка педагогов, в образовательных учреждениях Латвии к 1 сентября будет 997,89 вакансии педагогов. Об этом агентству LETA сообщил председатель подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и человеческому капиталу Чеслав Батня ("Объединенный список") по результатам опроса.

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По данным на 16 февраля этого года в 335 опрошенных общеобразовательных учебных заведениях по данным государственной образовательной информационной системы было 359,96 вакансии. Фактически их было 410,05. Учитывая, что всего в Латвии 617 общеобразовательных учебных заведений, вакансий может быть в два раза больше, предполагает Батня.

Прогнозируется, что 1 сентября будет не хватать 190 учителей латышского языка, 118 учителей литературы, 135 учителей английского языка, 188 учителей математики, 75 учителей истории и 100 учителей информатики. Что касается точных наук — физики, химии и биологии — прогнозируется 75 вакансий. Также будет 94 вакансий учителей спорта и уроков здоровья.

Больше всего учителей будет не хватать в Риге — 346,91 вакансии. Батня предлагает привлекать преподавать студентов педагогических факультетов и мотивировать их стипендией в размере 300 евро.