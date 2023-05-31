В следующие четыре года президент Латвии — Эдгар Ринкевич (ДОПОЛНЕНО)

31 мая депутаты Сейма Латвии избрали президентом Латвии многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, выдвинутого премьерской партией "Новое Единство". "За" проголосовали 52 депутата. Ринкевич был избран, в том числе, и на голосах оппозиции — Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных" . В ближайшие недели мы увидим, отразится ли это голосование на стабильности правительства Кришьяниса Кариньша, в котором "Новое Единство" состоит вместе с "Объединенным списком" и Национальным объединением.

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Эдгар Ринкевич вступит в должность 8 июля. В ближайшее время он выйдет из состава партии "Новое Единство", законодательство требует от президента политической нейтральности.

Конкурентами Эдгара Ринкевича были предприниматель Улдис Пиленс, выдвинутый коалиционным "Объединенным списком" и эксперт в сфере госуправления Элина Пинто, кандидат от оппозиционных "Прогрессивных".

Глава МИД Латвии был утвержден в должности президента в ходе третьего голосования в Сейме. В первых двух турах за Ринкевича про голосовали 42 депутата — 26 от "Нового Единства" и 16 от Союза "зеленых" и крестьян (16). За Пиленса — 15 депутатов от "Объединенного списка", 9 от оппозиционной "Латвии на первом месте" и независимый депутат Глория Гревцова. Пинто получила голоса только 10 депутатов от "Прогрессивных".

Уже после первого голосования стало ясно, что Ринкевич будет скорее всего избран президентом. Поскольку в симпатиях к кандидатам определился Союз "зеленых" и крестьян — обладатель "золотой акции" на этих президентских выборах.

Однако все ждали, кому из кандидатов в президенты отдадут предпочтение 10 депутатов от "Прогрессивных" после того, как их кандидат Элина Пинто по итогам второго круга голосования сойдет с дистанции. Впрочем, решение "Прогрессивных" в пользу Ринкевича было скорее ожидаемым — идеологически он ближе этой партии, чем Пиленс.

Как отразится избрание Ринкевича на стабильности правительства





Напомним, что трем коалиционным партиям — "Новому Единству", "Объединенному списку" и Национальному объединению — не удалось договориться о выдвижении одного общего кандидата. "Новое Единство", добившись избрания Эдгара Ринкевича президентом на голосах оппозиции, поставило в сложное положение своих коалиционных партнеров.

Лидер Нацобъединения Райвис Дзинарс заявил еще перед избранием Ринкевича, что изменения коалиции неизбежны, но возможно произойдут не сразу, но в течение работы 14-го Сейма.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") уклончиво ответил на вопрос о том, возможны ли в правительстве изменения после выборов. В то же время он заявил Delfi TV, что научился ничего не исключать в политике. Так что, следует ждать развития политических событий.

Что обещает новый президент?

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После избрания новоизбранный будущий президент государства Эдгарс Ринкевич пообещал сделать все для процветания и безопасности Латвии.

После избрания президентом Ринкевич поблагодарил за оказанное доверие депутатов Сейма, как тех, кто его поддержал, так и тех, кто его не поддержал. Новоизбранный президент заявил, что предвыборные дебаты и дискуссии с соперниками показали, что демократия в Латвии находится на очень высоком уровне.

"Со своей стороны хочу пообещать, что сделаю все для процветания нашей страны, для того, чтобы она была безопасной, чтобы наше общество было более сплоченным", — подчеркнул Ринкевичс. Также будущий президент государства обязался тесно сотрудничать с Сеймом и правительством.

Ринкевич поблагодарил действующего президента Эгилса Левитса, а также двух своих конкурентов Улдиса Пиленаса и Элину Пинто за их работу.

Ринкевич вступит в должность, дав торжественную клятву президента, в начале июля, когда закончится мандат действующего президента Эгилса Левитса, отказавшегося баллотироваться на второй срок, из-за отсутствия голосов для перизбрания.

В этом году, что важно в Латвии проходит юбилейный Праздник песни и танца: он начнется 30 июня и завершится 9 июля. Откроет мероприятие действующий президент Эгил Левитс, а на заключительном концерте к народу обратится уже новый глава государства Эдгар Ринкевич.





Кто такой Эдгар Ринкевич?

Эдгар Ринкевич родился в Юрмале в 1973 году. Выпускник Юрмальской 4-й средней школы, в 1995 году защитил степень бакалавра на Историко-философском факультете Латвийского университета. В том же году получил сертификат в области политогии и международных отношений Универстета Гронингена (Нидерланды). В 1997 году — степень магистра политологии Латвийского университета. В 2000 году защитил степень магистра в Университете национальной обороны США. Помимо родного латышского, отлично владеет английским и русским языками, хорошо — французским.

Начинал карьеру журналистом Латвийского радио, уже тогда, в 1993-1994 годах, специализировался уже на теме внешней политики и международных отношений.

С 1995 года — карьера в Министерстве обороны. В 1995 году — старший референт Департамента оборонной политики Министерства обороны, с 1996 года — директор этого департамента. В 1997 по 2008 год — госсекретарь Министерства обороны. Эта должность фактически приравнивается к заместителю министра. Министр обычно политический ставленник, госсекретарь — профессионал.

С 2008 по 2011 год — руководитель Канцелярии президента Валдиса Затлерса. После роспуска Сейма один из создателей Партии реформ Затлерса (ПРЗ). Эдгара Ринкевича неофициально называют одним из "архитекторов" роспуска Сейма. В 2011 году был избран на внеочередных выборах в Сейм от ПРЗ, затем стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство").

С тех пор — бессменный глава МИД в различных правительствах. После распада ПРЗ стал членом "Нового Единства".

6 ноября 2014 года Эдгар Ринкевич совершил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию. В ходе предвыборных дискуссий Ринкевич подчеркивал, что намерен актуализировать вопросы ратификации Стамбульской конвенции и правового признания гражданского партнерства. При этом Ринкевич призывал не идеологизировать эти вопросы, а подходить к ним с точки зрения необходимости принятия юридических решений.

По итогам последних выборов в Сейм Ринкевич стал одним из самых популярных политиков страны, получив 35 072 плюсов избирателей. У премьер-министра Кришьяниса Кариньша — 35 013 плюсов.

Принято считать, что Ринкевич представляет более модернистское, либеральное крыло "Нового Единства". Сразу после военного вторжения России в Украину глава МИД выступил в Twitter с призывом создавать в Латвии политическую нацию, косвенно признал провал предыдущей политики общественной интеграции. Однако его слова так и остались без последствий. С начала предвыборной кампании возобладала концепция "латышской Латвии" Эгила Левитса.

Менее, чем через год Эгила Левитса сменяет на посту именно Эдгар Ринкевич.