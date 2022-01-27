В случае болезни работу сертификатов будут приостанавливать на семь дней
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Теперь действие сертификатов жителей, заболевших Covid-19, будут останавливать на семь дней с момента получения положительного результата из лаборатории. Об этом говорится в поправках, принятых Кабинетов министров 25 января.

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Действие сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании будет приостановлено до седьмого дня с момента тестирования на Covid-19, объясняют в Национальной службе здоровья. Например, если образец взяли 1 февраля в 12.00 и он оказался положительным, действие сертификата возобновится 8 февраля в 12.00.

Кабмин принял поправки в связи с последними рекомендациями Европейского центра профилактики заболеваемости — длительность изоляции и домашнего карантина сократили, чтобы обеспечить непрерывность работы в стратегически важных отраслях.

Раньше действие сертификата возобновлялось на одиннадцатый день после получения положительного результата теста на Covid-19. Это создавало определенные неудобства, ведь врачи могла закрыть лист нетрудоспособности раньше, и сотрудники были готовы вернуться к работе, пояснили в службе.

Работодателей призывают иметь в виду, что возможны случаи, когда врач решает закрыть лист нетрудоспособности раньше, чем возобновится действие сертификата. Тогда рекомендуется оценить возможность сотрудника возобновить работу на основании медицинского заключения и закрытого листа нетрудоспособности.

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