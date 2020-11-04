В случае необходимости больных Covid-19 могут разместить в помещениях выставочного зала на Кипсале
Foto: LETA

Если ситуация потребует, для размещения больных Covid-19 можно будет использовать выставочный зал на Кипсале, сообщила в эфире Латвийского Радио министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!), передает LETA.

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По словам Винькеле, с таким предложением выступил владелец зала BT1 Виестурс Тиле. Она поблагодарила владельца и выразила надежду, что Министерству здравоохранения не придется его использовать. Тем не менее в запасах ведомства есть необходимое оборудование и проделана работа, чтобы в случае необходимости реализовать этот план.

Весной помещение для больных Covid-19 было готово предоставить предприятие Mikrotīkls, в нем поместились бы 200 коек. Винькеле сказала, что их предложение было в силе до сентября. Сколько коек поместятся на Кипсале министр не смогла точно сказать.

Ранее Винькеле говорила, что критичный для Латвии показатель госпитализации пациентов Covid-19 составляет 500 человек. Сейчас в стране есть 250 коек, выделенных именно для инфекционных больных и все они заполнены.

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Коронавирус Mikrotīkls Илзе Винькеле
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