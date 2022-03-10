В случае обстрела надейтесь на самих себя: в Латвии нет бомбоубежищ

Корреспондент LTV Гирт Звирбулис решил выяснить, в каком состоянии находятся наши бомбоубежища и можно ли их использовать в случае войны. И выяснил, что оставшиеся бомбоубежища заняты под другие нужды, пишет Rus.Lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В годы холодной войны в Латвии были построены сотни бомбоубежищ на случай ядерного удара. Во время глобального экономического кризиса 2008-09 гг. государство сняло с бункеров статус объектов гражданской обороны и позволило собственникам распоряжаться ими по своему усмотрению.

В конце 1980-х в Риге имелось порядка 20 убежищ, в каждом могло укрыться от нескольких сотен до тысячи человек. Теперь в собственности столичного самоуправления осталось четыре бункера, и все они используются не по назначению.

В крупнейшем из них, который расположен под Гризинькалнсом, находятся дата-сервера IT-компании DEAC, она арендует эти помещения с 1999 года. В убежище на улице Радио, 1 находится склад кафе, на Мейровица, 1 находится Sadales tīkli, а на Шарлотес, 1 был тир, но сейчас закрылся. По договору аренды самоуправление имеет право в случае необходимости расторгнуть договор и использовать убежища по прямому назначению. Сейчас депутат Рижской думы Линда Озола, ответственная за план гражданской обороны города, поручила Рижской муниципальной полиции выяснить, каково состояние убежищ.

Однако в рижском плане гражданской обороны упор делается на оповещение и эвакуацию населения, а не на убежища. Следовательно, о месте, где можно будет в безопасности подождать эвакуации, жителям Латвии предстоит позаботиться самим. Телеканал LTV порекомендовал жителям проверить состояние подвальных помещений.