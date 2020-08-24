В случае отсутствия симптомов Covid-19 самоизоляцию по решению врача можно прервать уже на седьмой день
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Основываясь на доступной в настоящее время информации о течении Covid-19 и опыте других стран, принято решение, что впредь, если у человека нет симптомов Covid-19, по решению врача он может прервать самоизоляцию на седьмой день, сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

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С другой стороны, если у человека появляются признаки заболевания, решение о прекращении самоизоляции можно будет принимать начиная с четырнадцатого дня, если с момента исчезновения симптомов прошло не менее трех дней. В этих случаях окончательное решение принимает врач, и пациенту выдается подтверждение, что строгая изоляция может быть прекращена.

В то же время, чтобы снизить риски, медицинские работники, сотрудники центров социального ухода, а также сотрудники образовательных учреждений, которые работают в прямом контакте с другими людьми, будут возвращаться на работу позже остальных. Они смогут выйти из самоизоляции по той же схеме, что и другие, но вернуться к работе они смогут на неделю позже остальных.

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LETA

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