В случае угрозы Латвии синоптики передадут свои функции и управление ресурсами НВС

В случае угрозы государству функции и управление ресурсами Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ) будут переданы Национальным вооруженным силам (НВС).

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В настоящее время не существует четкой процедуры, в соответствии с которой НВС могли бы взять на себя функции и ресурсы центра в случае угрозы государству.

Принимая во внимание, что передача этих функций и ресурсов могут быть необходимы для преодоления угрозы государству и повышения потенциала национальной обороны, а также масштабы и характер потенциальной угрозы, Минобороны подготовило правила, которые четко определят процедуру, в соответствии с которой сможет быть осуществлена передача и прием указанных функций и ресурсов.

Со вступлением в силу данных правил станет практически возможной реализация положений закона о мобилизации.

В настоящее время правила представлены на согласование и должны быть утверждены правительством.