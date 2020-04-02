В социальном центре под Елгавой Covid-19 выявлен у четверых, закрыт соседний детский сад

В четверг Covid-19 был подтвержден у четырех человек из центра социального ухода и реабилитации Eleja в Елгавском крае. Три из них — работники, один — живущий там человек. Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) сообщил порталу Delfi, что в целях предосторожности было принято решение закрыть детский сад, находящийся во втором корпусе здания.

Представитель Елгавского самоуправления Даце Канепоне рассказала порталу, что сообщение о позитивных результатах теста самоуправление получила в четверг с утра. Руководитель центра сообщила, что в понедельник у трех клиентов центра была повышенная температура. У одного из них были шумы в груди, и его увезли в больницу. Остальные заболевшие остались, потому что их самочувствие не вызывало беспокойства.

Однако руководитель запросила у ЦПКЗ анализ на коронавирус. Анализ провели всем клиентам и работникам. Болен оказался один из заболевших в понедельник, причем не тот, которого увезли в больницу, а также три работника, у которых не было никаких симптомов.

Результаты анализов того человека, которого увезли в больницу, пока не получены.

Заболевший изолирован от остальных обитателей центра, причем ему отведен отдельный туалет. Работники центра лечатся на карантине дома.

Всего в социальном центре содержатся 30 человек, а работает в несколько смен 37 человек. В соседнем корпусе находится детский сад Kamenīte, куда ходят восемь детей. Дети с обитателями социального центра не контактируют, но на всякий случай детский сад закрыли на две недели.