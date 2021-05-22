В социальных сетях разошлась ложная информация о смерти мужчины после прививки от Covid-19
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В социальных сетях “Brivvalsts TV” распространяет ложную информацию о смерти молодого мужчины после прививки от Covid-19. Министерство здравоохранения планирует обратиться с заявлением в полицию.

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Авторы сообщают, что якобы в рижском центре вакцинации после прививки умер 30-летний мужчина и просят пользователей распространить эту информацию, чтобы найти его близких. В сообщении не указано ни время происшествия, ни конкретное место.

Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в своем Twitter сообщает, что это заявление не соответствует действительности. “Ни в одном из рижских или других центров вакцинации ничего подобного не происходило”, - указывает учреждение.

ЦПКЗ сообщает, что Министерство здравоохранения планирует обратиться в полицию, чтобы правоохранительные органы оценили ответственность авторов картинки. До сих пор в Латвии от Covid-19 привились 425 600 человек и не было ни одного случая смерти, где была бы доказана связь с вакциной.

Как ранее выяснил портал Delfi, платформа “Brivvalsts TV” объединяет несколько организаций и лиц, ранее многократно пойманных на распространении дезинформации на важные для общества темы, в основном насчет Covid-19.

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