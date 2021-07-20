В соцсетях опубликовали личные данные белорусских предпринимателей, планирующих переехать в Латвию
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) констатировало, что в одной из социальных сетей опубликованы личные данные белорусских граждан, которые при посредничестве бизнес-консультанта оценивали возможность перевезти свой бизнес в Латвию, сообщает LETA.

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Агентство обратилось в Государственную службу безопасности и Государственную инспекцию данных, а также провело внутреннее расследование. Агентство сообщает, что утечка данных произошла не из агентства.

В LIAA сообщили, что эта информация была доступна лицам, которые организовывали подачу документов со стороны Беларуси. Агентство отметило, что учреждение хранит данные сотен граждан Беларуси, а опубликована была лишь небольшая часть от этого объема.

"Слив данных можем оценить как попытку дискредитировать LIAA, чтобы оттолкнуть других инвесторов из Беларуси от сотрудничества с Латвией", — указали представители агентства.

В агентстве рассказали, что до этого белорусские службы проявляли повышенный интерес к предприятиям, которые выразили желание переехать в Латвию, Литву, Польшу и другие страны. Сотрудники LIAA столкнулись с попытками взломать электронную почту, а сотрудничающие с LIAA белорусские предприятия избегали публичности, ссылая на усиленный интерес служб. В том числе, поступали сигналы о попытках негативно повлиять на членов семьи предпринимателей и работу оставшихся в Беларуси предприятий, отметили в LIAA.

Агентство призывает иностранных инвесторов связываться с LIAA напрямую, без посредников, чтобы избежать риска утечки данных. На конец 2020 года агентство помогло частично или полностью переехать в Латвию 15 белорусским предприятиям. Это создало сотни новых рабочих мест и привлекло инвестиции в размере почти 10 миллионов евро.

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