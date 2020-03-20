В соцсетях распространяется фейк о смертях от коронавируса: мошенники так выманивают пароли

В интернете распространяется недостоверная новость о 150 умерших от коронавируса в Даугавпилсе. Кликать на нее нельзя — мошенники таким образом получат доступ к вашим страницам в Facebook и Twitter, предупреждает Cert.lv.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Мошенники предлагают читателям помочь идентифицировать жертв и ввести свой логин и пароль. Таким образом они получают доступ к их социальным сетям.

Cert.lv подчеркивает, что актуальную информацию о количестве заболевших нужно искать на странице Центра контроля и профилактики заболеваний.

Cert.lv — структурная единица Института математики и информатики Латвийского университета. Ее задача — отражать происходящее в едином электронном инфопространстве и помогать предотвращать инциденты, связанные с безопасностью информационных технологий, в зоне доменов .lv и латвийских IP-адресов.