В соцсетях распространяют фейк об убийствах животных возле Ботанического сада

Последние несколько дней в социальных сетях распространяется информация о том, что кто-то травит собак и кошек в Пардаугаве, в окрестностях Ботанического сада. Однако в Рижской муниципальной полиции порталу Delfi рассказали, что проверили эту информацию, и это неправда.

Пост некоей женщины о том, что злоумышленники убивают домашних животных в окрестностях клиц Кудрас и Элвирас, набрал около 1 000 перепостов. Она писала, что терьер соседки что-то подобрал с земли и съел, и теперь находится в тяжелом состоянии, а также упомянула найденные трупы котов.

Полицейские отправились опрашивать жителей окрестностей Ботанического сада. Люди отвечали, что слухи слышали, ни никто не мог назвать конкретного пострадавшего и никто не видел трупов. Все опрошенные дворники тоже сказали, что трупов животных не находили, как и работники предприятия Citi medību lauki, которое забирает обнаруженных в городе мертвых животных.

В ветеринарной клинике Dr. Beinerta Veterinārā Klīnika сказали, что никто не обращался с описанными жалобами, не поступали такие животные и в приют Ulubele.

После того, как удалось связаться с автором поста, выяснилось, что она вообще не живет рядом с Ботаническим садом. Она узнала информацию о знакомых и решила предупредить других.