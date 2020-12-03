В соцсетях рассылают аудиозапись от имени “фельдшера из Гайльэзерса”, полную ложных заявлений

В социальных сетях большую популярность получила аудиозапись, в которой женщина, представившаяся фельдшером стационара Гайльэзерс, рассказывает, что на Кипсале готовится временный госпиталь и “концентрационный лагерь”, а также что необходимо сопротивляться вакцинации, так как от вакцин возникают опасные побочные эффекты. Проект Re:Check выяснил, что ни одно из утверждений женщины не является правдивым, кроме того, что она работает в Гайльэзерсе.

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Автором аудиозаписи является женщина по имени Марина, работающая фельдшерем в Гайльэзерсе. Представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Илга Намниеце подтвердила, что Марина работает в клинике токсикологии и сепсиса в Гайльэзерсе. Больница заявила, что её утверждения не являются правдой, но отказалась давать более подробные комментарии. В свою очередь, министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) ещё 2 декабря сообщила, что информация о создании госпиталя на Кипсале ложная.

Автор аудиозаписи заявила, что вакцины не прошли проверки, а “если это AstraZeneca, то можно готовить себе могилу”. Re:Check отмечает, что над разработкой вакцин трудятся несколько десятков команд, третий этап испытаний проходят 13 вакцин, ещё семь получили ограниченное разрешение на использование. В ЕС процесс регистрации начали вакцины производства Pfizer, Moderna и AstraZeneca, все они прошли три этапа испытаний.

Женщина описывает страшные побочные эффекты и заявляет, что четыре человека умерли. Re:Check указывает, что в испытаниях каждой из вакцин приняли участие десятки тысяч волонтеров и вакцины не вызвали ни одной смерти. В случае AstraZeneca умер волонтер из плацебо-группы, получивший вакцину от менингита, а ещё у двух волонтеров обнаружили ранее недиагностированные заболевания, не связанные с вакциной. Журнал Science признал вакцины Pfizer и Moderna безопасными и что они не вызовут долгосрочных проблем. Некоторые волонтеры заметили повышенную температуру, боль в мышцах, боль в суставах, головную боль и усталость.

Кроме того, женщина в другом интервью утверждает, что третий этап испытаний заключается в том, что “когда я рожу и мои дети покажут, что они здоровы после вакцинации”, однако это неправда, так как все указанные вакцины уже прошли третий этап испытаний.

Помимо прочего, женщина повторяет ранее разоблаченные мифы о смерти детей из-за ношения масок, оплате похорон, если родственники соглашаются указать причиной смерти Covid-19, а также заявляет, что в одном из регионов “начальство дает приказ, сколько сегодня должно быть положительных тестов”, но не может назвать, где это происходит и в какой форме отдается приказ.