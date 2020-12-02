В соцсетях разошелся фейк о начале организации временного госпиталя на Кипсале

В социальных сетях распространяется ложная новость о том, что сейчас в Кипсальский выставочный зал везут кровати, чтобы там организовать временный госпиталь для больных Covid-19. Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) в своем Twitter сообщила, что это неправда.

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“Ответственно соблюдая эпидемиологические мероприятия и ограничения, нам вместе по силам не дойти до такой экстремальной ситуации”, - заявила министр.

Ранее Винькеле сообщала, что временные госпитали для больных Covid-19 за пределами больниц могут потребоваться, если число пациентов, нуждающихся в госпитализации, будет исчисляться тысячами. Выставочный зал на Кипсале упоминался как возможное место, так как его владельца готовы отдать помещение во временное пользование Минздрава.

По данным Национальной службы здравоохранения, на данный момент в стационарах находятся 516 пациентов Covid-19.