В совет Latvijas valsts meži избран глава больницы Страдиня. Его зарплата составит 10 000 евро в месяц

Этично ли, что в совет Latvijas valsts meži (LVM) избран председатель правления Клинической университетской больницы им. П. Страдиня Ринальд Муциньш, одновременно отвечающий за управление бюджетом в 140 миллионов евро и 3300 сотрудников больницы?

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Как он сможет совмещать две обязанности во время кризиса Covid-19, когда больницы переполнены, и что думают врачи, многие из которых работают на грани выгорания, о таком поведении своего руководителя?

Как пишет Latvijas avīze, такой вопрос на этой неделе был вынесен на обсуждение в повестку дня совместного заседания комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии и комиссии по социальным и трудовым вопросам.

Муциньш избран в упомянутый совет на пять лет с ежемесячной зарплатой в 3429 евро, так что вместе с зарплатой руководителя больницы в размере, превышающем семь тысяч евро, он будет зарабатывать более десяти тысяч евро в месяц.

У представителя совета больницы Страдиня Рейниса Цеплиса, отвечающего за надзор за работой правления, почему-то не возник вопрос о том, не наносит ли этот шаг руководителя ущерб репутации университетской больницы и как это выглядит с этической и моральной точек зрения: "Совет тщательно оценил способности Муциньша, прежде чем дать разрешение на объединение".

Государственный секретарь Министерства здравоохранения — держателя долей капитала больницы — Индра Дрейка рассказала: "Совет оценил потенциальные выгоды от такого объединения должностей. Это прямой доступ к более богатой на ресурсы отрасли, в том числе лучшей оцифрованной. В настоящее время Министерство здравоохранения сталкивается с серьезными вызовами в связи с дигитализацией процессов. Это объединение также позволит потренировать наш потенциал и увидеть, как управляются и работают другие капитальные общества".

Дрейка не нашла, чем на это возразить, и она сама скорее усмотрела бы риски, "если бы мы не приняли такое решение".