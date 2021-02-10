В создание лаборатории по тестированию средств индивидуальной защиты будет вложено 2,11 млн евро
Foto: Pixabay

Правительство вложит 2,11 млн евро в создание первой в Латвии лаборатории для аккредитованного тестирования средств индивидуальной защиты, постановил Кабинет министров.

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Во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению было принято решение о выделении Министерству образования и науки (МОН) до 2,11 млн евро из бюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев" на создание лаборатории для тестирования средств индивидуальной защиты и медицинских масок на базе Рижского технического университета (РТУ).

Средства также предназначены для аккредитации лаборатории, чтобы она могла вносить вклад в преодоление кризиса Covid-19 и восстановление экономики, а также для обеспечения тестирования специальной защитной одежды и специальной одежды в Латвии.

Ранее правительство одобрило разработанное МОН совместно с Минобороны и Минэкономики предложение о создании аккредитованной лаборатории для тестирования средств индивидуальной защиты.

Новая лаборатория будет создана на базе РТУ. В ее создании также будут участвовать Рижский университет им. Страдиня и входящий в его состав институт безопасности труда и здоровья окружающей среды, Латвийский центр биомедицинских исследований, а также институт исследований безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR.

"Лаборатория позволит латвийским производителям оперативно проверять соответствие своей продукции стандартам и будет выдавать документацию, чтобы произведенные в Латвии средства индивидуальной защиты можно было предлагать во всех странах Европейского союза (ЕС)", — заявили в МОН.

Создание такой лаборатории очень важно, поскольку распространение Covid-19 продолжается, а спрос на медицинские маски и средства индивидуальной защиты по-прежнему огромен во всем мире. "В настоящее время Латвия, как и другие страны ЕС, вынуждена месяцами ждать результатов испытаний средств защиты из аккредитованных лабораторий", — добавили в министерстве.

Министр образования и науки Илга Шуплинска подчеркнула, что создание такой лаборатории также будет способствовать развитию системы высшего образования и науки" позволяя РТУ и партнерам университета разрабатывать новые учебные программы, готовить высококвалифицированных специалистов, а также даст импульс развитию текстильной промышленности в Латвии.

В министерстве напомнили, что уже сейчас благодаря государственной программе исследований "Сокращение последствий Covid-19" в РТУ создано несколько инновационных защитных костюмов. Проверка их соответствия и оптимизация производственных процессов невозможны без создания такой лаборатории.

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LETA

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LETA

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