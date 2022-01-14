В специализированном автобусе возле ТЦ Origo можно будет сдать кровь

Сегодня у торгового центра Origo с 10:00 до 14:00 будет стоять автобус Государственного центра доноров крови (ГЦДК), в котором у доноров будет возможность сдать кровь.

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В следующий раз автобус будет принимать доноров на площади возле Origo 11 февраля, затем 11 марта, 8 апреля, 10 мая, 8 июля, 12 августа, 9 сентября, 14 октября, 11 ноября и 9 декабря.

Директор ГЦДК Эгита Поле отмечает, что сотрудничество с Origo началось осенью 2021 года, и к концу прошлого года кровь сдали 78 человек, что дало возможность помочь более чем 200 пациентам в латвийских больницах.

"У компонентов крови есть срок годности, поэтому очень важно постоянно пополнять запасы. Важен любой донор, который готов пожертвовать частичку себя", — говорит Поле.

Она признает, что сотрудничество с Origo помогает ГЦДК привлечь доноров, которые в ежедневно суете могут не вспомнить о возможности пожертвовать кровь, но, увидев автобус ГЦДК, принимают решение оказать поддержку другим людям.

"Одна доза пожертвованной крови может быть полезна для трех человек, и решение зайти в автобус ГЦДК может оказаться решающим для чьей-то жизни", — подчеркивает Поле.

Коммерческий директор Origo и девелопера Linstow Baltic Эвия Маевска отмечает, что площадь возле Origo легкодоступна для всех рижан и гостей города.

"Сейчас мы как никогда прежде осознаем важность здоровья и жизни, поэтому ценен каждый человек, готовый выполнить донорскую миссию", — говорит Маевска.

Для того чтобы сдать кровь, необходимо иметь при себе паспорт или удостоверение личности и номер банковского счета, а также соответствовать всем критериям, указанным на сайте ГЦДК.