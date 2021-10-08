В специализированном автобусе возле ТЦ Origo можно сдать кровь

Сегодня с 10:00 до 14:00 на Привокзальной площади возле ТЦ Origo в специализированном автобусе Государственного центра доноров крови (ГЦДК) желающие смогут пожертвовать кровь, сообщили представители Origo.
Это позволит как постоянным донорам, так и тем, кто желает присоединиться к движению доноров крови, совместить посещение торгового центра со сдачей крови и помочь удовлетворить спрос на компоненты крови.
Выезд специализированного автобуса ГЦДК в ТЦ Origo в этом году также запланирован на 12 ноября и 10 декабря.
Для сдачи крови нужно взять с собой паспорт или ID-карту и сообщить номер банковского счета, а также необходимо соответствовать всем критериям, описанным на сайте ГЦДК.
Каждому донору крови и компонентов крови выдается справка о результатах анализа крови, набор закусок, компенсация на восстановление объема утраченной крови в размере 4,27 евро, которая выплачивается безналичным перечислением на указанный донором счет.
Доноры также получают справку о сдаче крови, на основании которой работодатель предоставляет оплачиваемый выходной, а также карту привилегий донора, если кровь сдается не менее трех раз в год. Карта предлагает различные варианты скидок.
Доноров призывают соблюдать все установленные в стране меры предосторожности и рекомендации ГЦДК.