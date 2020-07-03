В списке "лженаблюдателей" на выборах оказались пятеро латвийских политиков

В базе данных политических "лженаблюдателей" оказались и пятеро латвийских политиков. Среди них — депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян, недавно наблюдавший за признанными недемократическими выборами в Азербайджане, сообщает Eng.LSM.lv. Еще один, также депутат Сейма, но от Нацобъединения, в базе не присутствует, но, как выяснилось, сопровождал коллегу в поездке в Азербайджан.

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По определению European Platform for Democratic Elections (EPDE), "лженаблюдатели" (fake observers) на выборах представляют интересы не международной общественности, а власти проводящего выборы государства. "Лженаблюдатели" своим присутствием либо легитимизируют незаконные выборы, либо "прикрывают" нарушения в ходе законных выборов, либо и то, и другое.

В Латвии таких лженаблюдателей, согласно EPDE, пятеро: депутат Европарламента Татьяна Жданок, бывшие евродепутаты Андрей Мамыкин и Мирослав Митрофанов, активист Александр Гапоненко и депутат Сейма, замглавы группы по стимулированию отношений с парламентом Азербайджана Арманд Краузе (Союз "зеленых" и крестьян).

Первые четверо оказались в списке из-за их мнения о спорных выборах в России. Краузе же дал очень положительную оценку проходившим 9 февраля этого года выборам в Азербайджане.

"Парламентские выборы в Азербаджане проводились в соответствии с высокими демократическими стандартами", — заявил, согласно официальному сайту выборов, Краузе. На странице приведены высказывания парламентариев из нескольких стран — они все в интервью азербайджанским СМИ хвалят избирательный процесс.

Представленный как "наблюдатель" Краузе на пресс-конференции был сфотографирован сидящим рядом с еще одним депутатом Сейма — Александром Кирштейнсом (Национальное объединение), также членом группы по сотрудничеству с Азербайджаном, отмечает Eng.lsm.lv. Последнего, однако, в список "лженаблюдателей" EPDE не включили, хотя он ранее восхищался авторитарным режимом семьи Алиева, а этой зимой публиковал фотографии из Баку, в том числе из здания парламента Азербайджана.

Eng.LSM.lv попросил Краузе и Кирштейнса прокомментировать причины поездки, однако ни один пока не ответил.

Поездку пары депутатов в Баку следует считать "частным бизнес-вояжом", пишет Eng.LSM.lv со ссылкой на разъяснения, полученные в аппарате Сейма. Двое депутатов не были официальной делегацией латвийского парламента, хотя азербайджанские государственные СМИ и создали такое впечатление. Официальным наблюдателем от Латвии был Роман Наудиньш (Национальное объединение), сообщили в Сейме.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ранее указывала, что азербайджанские выборы не соответствуют множеству стандартов демократии — не было настоящей конкуренции, несмотря на число участников, некоторым предполагаемым кандидатам не позволили стартовать, кроме того, сомнения вызывает процедура подсчета голосов.